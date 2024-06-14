Uşak'ta makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Uşak'ta makilik alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Uşak- İzmir kara yolu Ürünköy kavşağı yakınlarında makilik arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile Uşak Belediyesi İtfaiyesinin yangın söndürme araçları sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, 20 dekar makilik alan zarar gördü.
Öte yandan yangın nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.
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