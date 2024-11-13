Uşak\'ta Oğul, Annesini Bıçakladı

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Uşak'ta oğlu tarafından bıçakla yaralanan anne, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Dikilitaş Mahallesi Birinci Bayar Sokak'taki müstakil evde ailesiyle yaşayan Ramazan Yıldırım (21), henüz belirlenemeyen nedenle annesi Asiye Yıldırım'ı (46) bıçakla yaraladı.

Eve gelen baba Refik Yıldırım, eşinin bıçakla yaralandığını, oğlunun da kaçtığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Asiye Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan şüphelinin Huzur Park yakınlarında olduğunu tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgeye hareket etti.

Polisleri fark edince kaçmaya çalışan zanlı, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.