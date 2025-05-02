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Uşak'ta Sahte Kimlik Operasyonu

Uşak\'ta Sahte Kimlik Operasyonu

KKTC için sahte belgeler düzenleyen 2 kişi tutuklandı, 31 şüpheliye adli işlem başlatıldı.

02.05.2025 13:27
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Uşak'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) için sahte sürücü belgesi ve yabancıların bu ülkede kalabilmelerine olanak sağlayan "beyaz kimlik" düzenledikleri belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, yaklaşık 10 ay önce yapılan denetim sırasında, bir otomobilde KKTC'ye ait sahte sürücüsü belgesi ve beyaz kimlik ele geçirilmesi üzerine çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada Sakarya, Manisa, Kütahya, Denizli, Antalya, Şanlıurfa ve İzmir'de bu şekilde düzenlenen belgeleri kullanan 31 kişi tespit edildi.

Alınan ifadeler doğrultusunda sahte belgeleri düzenleyenlerin T.K. (50) ve N.C. (27) olduğunu belirleyen ekipler, Uşak'ta belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait 31 sahte sürücü belgesi ve yabancıların bu ülkede kalabilmelerine olanak sağlayan 12 sahte beyaz kimlik ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K. ve N.C çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Sahte kimlik ve sürücü belgesini kullandığı belirlenen 31 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, sahte sürücü belgesini kullananların ehliyet sınavında başarısız oldukları veya herhangi bir sebepten belgelerine el konulan kişiler oldukları öğrenildi.

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kaçakçılık, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Kıbrıs, Hukuk, Suç, Son Dakika

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