Uşak'ta Trafik Kazası: Bir Ölü - Son Dakika
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Uşak'ta Trafik Kazası: Bir Ölü

Uşak\'ta Trafik Kazası: Bir Ölü

Uşak'ta tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, tır sürücüsü gözaltına alındı.

19.02.2025 06:16
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Uşak'ta seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Uşak- İzmir kara yolunda seyreden Hakkı Şahin (29) idaresindeki 64 ACH 226 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Z.T'nin (44) kullandığı 35 BZM 216 plakalı tırın Uşak Lisesi yakınlarında bir iş yerine dönüş yaptığı esnada dorsesine arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Tır sürücüsü Z.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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