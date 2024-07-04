Uşaklı Türk İşçilerinin Almanya'ya Gelişinin 60. Yıl Dönümü Paneli Düzenlendi

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(ANKARA)- Bavyera Uşaklılar Derneği ve Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi tarafından Uşaklı Türk işçilerinin Almanya'ya gelişinin 60. yıl dönümü nedeniyle panel düzenlendi. Panelde konuşan Almanya IKG Enstitüsü Başkanı Dr. Latif Çelik, "Türk göçü Türkiye'nin hızla Avrupa'ya yaklaşmasına da her açıdan katkı sağlamıştır" dedi.

Bavyera Uşaklılar Derneği ve Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi tarafından Uşaklı Türk işçilerinin Almanya'ya gelişinin 60. yıl dönümü için panel düzenlendi. Bvayera Uşaklılar Derneği ve Münih Ludwig-Maximilians tarafından düzenlenen panelde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Bavyera Uşaklılar Derneği Başkanı İbrahim Nacar ve Türkiye'nin Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan birer selamlama konuşması yaptı. Panele, Ludwig-Maximilians-Universitesi München Türkoloji bölümünden Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu, Augsburg Üniversitesi Türkçe Eğitim bölümünden Dr. Ergün Özsoy ve Almanya IKG Enstitüsü Başkanı Dr. Latif Çelik konuşmacı olarak katıldı.

Panelde konuşan Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu, "Türklerin Almanya'ya katkısını Uşaklılar örneğinden inceleyeceğiz. Öncelikle Uşaklıların bilimsel çalışmayla 60. yılı idrak etmeleri çok önemlidir, kendilerini tebrik ediyorum. Derneklerimizin eğitim ve kültür tarihine önem vermeleri de büyük önem taşımaktadır" dedi.

Türk işçilerinin Almanya'ya gelmeden önceki 1945-1961 arası dönemiyle ilgili bilgi veren Dr. Ergün Özsoy ise "Elbette bu göçün arkasında Türkiye ve Almanya'nın ekonomik fayda ve çıkarlarının olduğu gerçektir. Ancak bu göç Almanya'ya gelen işçilere de çok önemli faydalar sağlamıştır" dedi.

Dr. Çelik, "Türklerin tarihindeki en büyük insani hareketliliklerden biri olan Almanya'ya Türk göçü sanatın birçok dalında ele alınıp tarihe mal edilmesi gerekirken art niyetli siyasete malzeme yapılması ise elbette çok üzücü. Bu açıdan bakıldığında Türk göçü Türkiye'nin hızla Avrupa'ya yaklaşmasına da her açıdan katkı sağlamıştır" diye konuştu.

"Hayata bir adım geriden başladılar"

Türklerin her iki ülkeye olan katkılarını anlatan Çelik, şunları söyledi:

"Türkler uzun yıllar bu ülkeye katkı sağladı. 60 yıllık bir süreç 4 nesil demektir. İlk neslin çok azı aramızda ve takriben 5 yıl sonra onlardan kimseyi bulamayacağız. Bir dönemin canlı şahitleri aramızdan çekilmiş olacaklar. Onlar bir ömür boyu gitmekle kalmak arasında kararsızlık yaşadılar. Onun için onların çocukları da hayata bir adım geriden başladı. Türk gençleri çok çalışarak bu açığı kapatma yolunda hızla ilerliyorlar. Türk-Alman ilişkileri açısından son derece önemli bir nesil geliyor sessizce. Yeni nesil Türkiye, Almanya, Avrupa ve Türk Dünyası vizyonuyla yetişiyor. Onlar, Avrupalı Türklerin de yüz akı olacaklar."

Program sonrası Dr. Çelik 'Almanya Türkleri' adlı kitabını katılımcılara hediye etti.