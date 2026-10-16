Üsküdar Belediyesi'nde yeni başkan vekili seçim tarihi belli oldu - Son Dakika
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Üsküdar Belediyesi'nde yeni başkan vekili seçim tarihi belli oldu

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Üsküdar Belediyesi\'nde yeni başkan vekili seçim tarihi belli oldu
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Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in trafik kazasında vefat etmesinin ardından yeni başkan vekili için seçim tarihi belli oldu. Seçimin salı günü saat 10.00'da yapılacağı açıklandı.

Üsküdar'da Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in trafik kazasında yaşamını yitirmesinin ardından yeni seçim kararı alındı. Belediye meclisi, 20 Ekim Salı günü yeni başkan vekilini belirlemek üzere toplanacak.

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DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in trafik kazasında hayatını kaybetmesi, belediye yönetiminde yeni bir seçim sürecini beraberinde getirdi. Bir ay önce Üsküdar Belediye Başkan Vekili olarak seçilen AK Partili Gültekin'in vefatının ardından boşalan başkan vekilliği görevi için belediye meclisinin toplanması kararlaştırıldı. Yeni başkan vekili, Üsküdar Belediye Meclisinde yapılacak seçimle belirlenecek.

Üsküdar Belediyesi'nde yeni başkan vekili seçim tarihi belli oldu

BELEDİYE MECLİSİ 20 EKİM'DE TOPLANACAK

Üsküdar'da yeni başkan vekilinin seçileceği tarih netleşti. Üsküdar Belediye Meclisi, 20 Ekim 2026 Salı günü yeni başkan vekilini belirlemek üzere saat 10:00'da bir araya gelecek. Toplantının gündeminde, trafik kazasında yaşamını yitiren Dündar Ziya Gültekin'in ardından başkan vekilliği görevini üstlenecek kişinin seçilmesi yer alacak.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediye Başkanlığı görevini yürüten Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından belediyede başkan vekili seçimi için süreç başlamıştı. Belediye meclisinde uzun süren seçim sürecinin ardından AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin, Üsküdar Belediye Başkan Vekili olarak seçilmişti. Ancak Gültekin'in geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesi üzerine belediyede başkan vekilliği görevi yeniden boşalmıştı. 

Üsküdar Belediyesi'nde yeni başkan vekili seçim tarihi belli oldu
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Üsküdar BelediyesiPolitikaÜsküdarTrafikGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Kemal Tekinay Kemal Tekinay:
    pazartesi gunu sabahtan ayarlamayi yapin, ifade sorusturma yapin biseyler,, "her Belediye AKP YI tadacak" 4 2 Yanıtla
  • Oooo Oooo:
    Ağa alın sizin olsun Hatta gelin evimdeki koltuğu da alın 1 0 Yanıtla
  • abdullah.bayrammm61 abdullah.bayrammm61:
    CHP aday çıkarmaz inşallah 0 0 Yanıtla
    Tarzoptik Optik Tarzoptik Optik:
    Kimki CHP ? Chp dediğin omurgasız şeyler sürüngen demek .. dahası da var şimdi yazamıyorum burdan :)) anladın sen onu 0 0
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