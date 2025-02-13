Üsküdar\'da 4 gün süren elektrik kesintisi ekiplerin çalışmasıyla giderildi

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ÜSKÜDAR'da İddiaya göre, İSKİ'nin sokakta açtığı kuyunun kapatılmaması nedeniyle sızan sular yer altındaki elektrik hatlarını etkiledi, bu sebeple elektrik kesintisi yaşandı. 4 gün süren elektrik kesintisi aralarında hastaların da bulunduğu mahalleliyi mağdur etti. Kesintinin 5'inci gününde sorun giderilerek sokağa elektrik verildi. Elektriklerin kesildiği sokakta yaşayan Zeynep Halıcıoğlu, "Çoluk çocuğumuz soğukta kaldı. Hepimiz burada mağdur olduk. Çoğu insanın kombisi bozuldu. Elektrikleri patladı, buzdolaplarımız bozuldu. Bir çocuk ve bir amcamız makineye bağlı yaşıyor" dedi. İSKİ'den yapılan açıklamada elektrik firmasının çalışması sırasında su borusunun patladığı, arızanın giderilmesinin ardından ekiplerin bölgeden ayrıldığı belirtildi. Elektrik dağıtım firması ise açıklamasında "İstanbul ilinde bu hafta başı itibari ile etkili olmaya başlayan ve şehir genelinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları sebebi ile Üsküdar Barbaros Mahallesi'nde Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü aralıklarla devam eden arıza kaynaklı elektrik kesintileri, ekiplerimizin özverili ve kesintisiz çalışmaları neticesinde tamamen giderilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Olay, Barbaros Mahallesi Saka Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 9 Şubat'ta sokaktaki su hattında yaşanan arıza nedeniyle çalışma yapan İSKİ ekipleri, kazı yaptıkları yerleri kapatmadı. Yapılan çalışmanın ardından tekrar yaşanan su kaçağı elektrik hattını etkileyerek kesintiye neden oldu. Solunum cihazına bağlı yaşayan 15 yaşındaki Beyza Rana Yorulmaz ve 65 yaşındaki yatalak hastanın da yaşadığı sokakta 4 gündür elektrik olmadığını söyleyen mahalleliler tepki göstererek yetkililerden yardım istedi.

İSKİ'den yapılan açıklamada elektrik firmasının çalışması sırasında su borusunun patladığı, arızanın giderilmesinin ardından ekiplerin bölgeden ayrıldığı belirtildi. Öte yandan edinilen bilgiye göre elektrik kesintisinin yaşandığı ilk günden itibaren elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin sokakta çalışmasını sürdürdüğü ancak arızanın giderilemediği öğrenildi.

'HEPİMİZ BURADA MAĞDUR OLDUK'

Sokakta oturan Zeynep Halıcıoğlu, "Üç günden beri elektriğimiz yok. Çoluk çocuğumuz soğukta kaldı. Belediyenin burada bir kazı çalışması bütün sokağı karanlıkta ve soğukta bıraktı. Belediye hiç ilgilenmedi. AYEDAŞ burada 7/24 çalışıyor ama belediye gelip sormuyor. Özellikle Üsküdar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyorum. Hepimiz burada mağdur olduk. Çoğu insanın kombisi bozuldu. Elektrikleri patladı, buzdolaplarımız bozuldu. Bu mağduriyeti kim karşılayacak. Belediye hepsini üstlenecek mi? Bir çocuk makineye bağlı yaşıyor. Bir amcamız makineye bağlı yaşıyor. Hastaneye götürün diyorlar. İstanbul'un göbeğindeyiz. Bununla gelip ilgilensinler" dedi.

'İŞİMİZE GİDEMİYORUZ'

Emrah Biçer ise, "Üç gündür elektriğimiz yok. Bu alanda İSKİ bir çalışma yaptı. Lağım patlayarak insanlar mağdur oldu. İSKİ çalışmadan sonra yeterli önlem almıyor. Üzerini kapatmıyor. Yağmur ve suyla elektrik hatlarına gelerek kaçak oluşuyor. AYEDAŞ bize böyle söyledi. 2025 yılındayız. Belediye, muhtar, devlet neden ilgilenmiyor? Aramadığımız yer kalmadı. Çalışma yapılıyor ama yeterli değil. Donduk. Üşüyoruz. İşimize gidemiyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz" diye konuştu.

'BENİM ÇOCUĞUM SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI'

Solunum cihazına bağlı 15 yaşındaki Beyza Rana Yorulmaz'ın annesi Huriye Yorulmaz, "Benim çocuğum solunum cihazına bağlı. İki günden beri elektrik yok. Nereye başvurduysak yardımcı olunmadı. Jeneratör gelecek dendi. Bütün raporlarını alıp AYEDAŞ'a götürdüm. Dilekçe verdik. Kimsenin bir yardımı olmadı. Belediyeyi aradım onlardan da dönüş olmadı. Karşı komşum olmasa ondan da elektrik alamayacağım. Mağdurum. Şu anda çocuklarım içeride titriyor. Elektrikte karşı taraftan kesilirse mağduruz. Bize 112 Acil Servisi arayın sizi götürsünler diyorlar. Ben biliyorum zaten. Bu durumdaki bir çocuğu hastaneye götürsem virüs kapacak. Biz eve de kimseyi sokmuyoruz. Misafir kabul etmiyoruz" dedi.

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

4 gün süren elektrik kesintisinin ardından elektrik dağıtım şirketi açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "İstanbul ilinde bu hafta başı itibari ile etkili olmaya başlayan ve şehir genelinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları sebebi ile Üsküdar Barbaros Mahallesi'nde Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü aralıklarla devam eden arıza kaynaklı elektrik kesintileri, ekiplerimizin özverili ve kesintisiz çalışmaları neticesinde tamamen giderilmiştir. Arıza tespiti ve onarım çalışmalarımız hakkında ilgili bölgenin kullanıcısı olan vatandaşlarımıza SMS yolu ile bilgilendirme yapılmış olup, kesintinin abonelerimiz üzerindeki etkisini en aza indirmek amacıyla hızla ve titizlikle gerçekleştirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kesintinin 5'inci gününde elektrik hatlarındaki sorun giderildi. Ancak bazı mahalle sakinlerinin elektriklerin ara ara kesilip yeniden geldiğini iddia ettiği öğrenildi.