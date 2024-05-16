Üsküdar'da İETT Otobüsüne Saldırı Girişimi - Son Dakika
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Üsküdar'da İETT Otobüsüne Saldırı Girişimi

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Üsküdar'da İETT otobüsünün kadın sürücüsüne küfür ve hakaretlerle saldırı girişiminde bulunan taksi sürücüsü gözaltına alındı. Benzeri suçlardan kaydı bulunan taksici adliyeye sevk edildi.

16.05.2024 14:11  Güncelleme: 14:14
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(İSTANBUL)- Üsküdar'da İETT otobüsünün kadın sürücüsüne küfür ve hakaretlerle saldırı girişiminde bulunan taksi sürücüsü gözaltına alındı. Benzeri suçlardan kaydı bulunduğu ortaya çıkan taksici "tehdit" ve "hakaret" suçundan adliyeye sevk edildi.

Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, olay dün öğle saatlerinde Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde yaşandı. İETT otobüsünün kadın sürücüsü S.D., yol verip vermeme anlaşmazlığı nedeniyle saldırıya uğradı. O onda çekilen görüntüler de sosyal medyada yayınlandı. Harekete geçen polis ekipleri, şüphelinin taksi sürücüsü M.V.A. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan M.V.A'nın benzeri suçlardan kaydının olduğu ortaya çıktı. Ayrıca belediyeden verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde belediye sınırları içinde yolcu taşımaktan 6bin 439 TL, yönetmelikte gösterilen kural yasak zorunluluk ve yükümlülüklere uymamaktan 690 TL, taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmekten 690 TL ve saygısızca araç kullanmaktan 690 TL olmak üzere toplam 8 bin 509 TL ceza verildi, aracı da trafikten men edildi. M.V.A., "tehdit" ve "hakaret" suçundan adliyeye sevk edildi.

Üsküdar\'da İETT Otobüsüne Saldırı Girişimi
Kaynak: ANKA

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