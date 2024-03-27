Üsküdar'da Karısını Bıçakla Yaralayan Sanığa Hapis Cezası İsteniyor - Son Dakika
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Üsküdar'da Karısını Bıçakla Yaralayan Sanığa Hapis Cezası İsteniyor

Üsküdar'da tartıştığı karısını bıçakla ağır yaralayan sanık hakkında 15 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık, eşinin çocuk isteği üzerine tartışma yaşandığını belirtirken, müşteki ise sürekli şiddete maruz kaldığını ve aldatma iddialarının yalan olduğunu söyledi. Cumhuriyet savcısı, sanığın eşi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

27.03.2024 14:39
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Üsküdar'da tartıştığı karısını bıçakla ağır yaralayan sanık hakkında 15 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istendi.

Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Yunus Yılmaz katıldı, müşteki Merve Veziroğlu ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık Yılmaz, savunmasında eşinin çocuk istediğini, aralarında tartışma yaşandığını belirterek, "Daha önce de kürtaj olmuştu. Bu durumu hazmedemedim. Ağzına geleni söyledi bana. 'Aldırdığın çocuk benden değil miydi?' dedim. 'Hayır değildi.' deyince, Kahvaltıyı hazırladığımız bıçağı aldım. Hala bana bir şeyler söylüyordu. Bıçağı elimden almaya çalışırken benim parmaklarım kesildi. Boğazımı sıktı. Şimdi takipçi kazanmak için medyaya çıkıyor. Ben isteyerek yapsam 112'yi aramam." ifadesini kullandı.

Müşteki Veziroğlu ise sanığın yalan söylediğini, çok öfkeli olan bu kişinin sürekli psikolojik ve fiziksel şiddetine maruz kaldığını, eşini aldatmadığını söyledi.

Eşinin olaydan bir gün önce işten ayrıldığını, kendisinden yüklü miktarda para istediğini anlatan Veziroğlu, "Beni içeri çağırdı, kapıları, perdeleri kapattı. 'Ben seni burada öldürsem bile 5-6 ay yatar çıkarım.' dedi. Mutfağa gidip elinde bıçakla geldi. Korkuyla yorganı etrafıma sardım. Kurtulmaya çalışırken kafama darbe aldım. Sonra bıçakladı beni. Her yerimi kesti." şeklinde konuştu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanığın "eşi hürriyetinden yoksun kılma", "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 15 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, taraf avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını da kararlaştırdı.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Ağustos 2023 tarihinde Merve Veziroğlu ile Yunus Yılmaz çifti arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı sanığın müştekiyi, farklı yerlerinden 58 bıçak darbesiyle yaraladığı aktarılıyor.

Bıçak darbelerinden 37'sinin hayati tehlike oluşturacak bölgelerde olduğu kaydedilen iddianamede, sanık Yıldırım'ın cinayete teşebbüsü daha önceden planladığıyla ilgili delil bulunamadığı, ancak bıçaklama olayını öldürmek amaçlı yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, Yunus Yıldırım'ın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isteniyor.

Kaynak: AA

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