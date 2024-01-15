Üsküdar\'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Üsküdar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 GRP 145 plakalı otomobil ile 34 DC 4143 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Ankara istikameti Altunizade mevkisinde çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlardaki Hakan Y, Ceren C, Bilal Y. ile Ali S. yaralandı.
Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
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