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Üsküdar'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı - Son Dakika
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Üsküdar'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Üsküdar'da meydana gelen trafik kazasında, isimleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada Hakan Y, Ceren C, Bilal Y. ve Ali S. yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkışan yaralılar kurtarıldı ve sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.

Üsküdar\'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
15.01.2024 - 01:39,
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Üsküdar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 GRP 145 plakalı otomobil ile 34 DC 4143 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Ankara istikameti Altunizade mevkisinde çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlardaki Hakan Y, Ceren C, Bilal Y. ile Ali S. yaralandı.

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Üsküdar'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı - Son Dakika
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