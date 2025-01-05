Üsküdar\'da Polis Memuruna Motosiklet Çarptı

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ÜSKÜDAR'da G.D. idaresindeki motosiklet, cadde üzerindeki kazaya müdahale eden polis memuru E.B.'ye çarptı. Ağır yaralanan polis hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsü G.D. gözaltına alındı.

Olay saat 20.00 sıralarında Kuzguncuk Sahili'nde meydana geldi. Bölgede meydana gelen kazaya müdahale eden İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru E.B., yolun karşısına geçmek için hamle yaptı. Bu sırada caddede süratli şekilde ilerleyen G.D. idaresindeki motosiklet, polis memuru E.B.'ye çarptı. Kazanın şiddetiyle E.B. yola savrulurken, bölgedeki diğer polislerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye acil sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan polis memuru E.B.'nin ağır yaralandığı belirlendi. Yaralı polis ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan motosiklet sürücüsü G.D., olay yerinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.