Üsküdar'da Polis Memuruna Motosiklet Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Üsküdar'da Polis Memuruna Motosiklet Çarptı

Üsküdar\'da Polis Memuruna Motosiklet Çarptı

Üsküdar'da gerçekleştirilen bir kaza sonucunda, acil durum müdahalesi yapan polis memuru E.B., motosiklet sürücüsü G.D. tarafından çarpıldı ve ağır yaralandı. Olay sonrası motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

05.01.2025 22:57  Güncelleme: 23:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÜSKÜDAR'da G.D. idaresindeki motosiklet, cadde üzerindeki kazaya müdahale eden polis memuru E.B.'ye çarptı. Ağır yaralanan polis hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsü G.D. gözaltına alındı.

Olay saat 20.00 sıralarında Kuzguncuk Sahili'nde meydana geldi. Bölgede meydana gelen kazaya müdahale eden İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru E.B., yolun karşısına geçmek için hamle yaptı. Bu sırada caddede süratli şekilde ilerleyen G.D. idaresindeki motosiklet, polis memuru E.B.'ye çarptı. Kazanın şiddetiyle E.B. yola savrulurken, bölgedeki diğer polislerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye acil sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan polis memuru E.B.'nin ağır yaralandığı belirlendi. Yaralı polis ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan motosiklet sürücüsü G.D., olay yerinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Üsküdar, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Polis, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da Polis Memuruna Motosiklet Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:51 Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
21:00 Fenerbahçe, Hatayspor’u Kadıköy’de 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Hatayspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup etti
19:06 Ferdi Tayfur’un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı
17:03 Sahneye çıkıp Erdoğan’ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
14:09 DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak
15:45 Kenan Yıldız, Suudi Arabistan’da tarihe geçti Kenan Yıldız, Suudi Arabistan'da tarihe geçti
15:39 RAMS Başakşehir Adana Demirspor’u yendi RAMS Başakşehir Adana Demirspor'u yendi
15:29 Ferdi Tayfur’un cenazesinde büyük saygısızlık Ferdi Tayfur'un cenazesinde büyük saygısızlık
15:29 Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatıldı Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatıldı
15:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: Teröristler için üçüncü bir yol yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Teröristler için üçüncü bir yol yok
15:25 Türkiye’nin yanı başında uyuyan dev potansiyel Türkiye'nin yanı başında uyuyan dev potansiyel
15:16 Breaking Bad dizisinin ikonik evi 4 milyon dolara satışa çıktı Breaking Bad dizisinin ikonik evi 4 milyon dolara satışa çıktı
15:00 Rusya’nın nükleer silah kullanma olasılığı ABD’yi tedirgin etti Rusya'nın nükleer silah kullanma olasılığı ABD'yi tedirgin etti
15:00 Ferdi Tayfur’un tabutunun başında küfürlü kavga Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
14:59 En yakın müttefiki Rusya’yı hayal kırıklığına uğrattı En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 23:14:07. #1.13#
SON DAKİKA: Üsküdar'da Polis Memuruna Motosiklet Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.