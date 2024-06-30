Üsküdar'da Tünel İçerisinde Araçları Durdurup Halay Çekenlere Cezai İşlem

Güncel

Üsküdar'da tünel içerisinde araçları durdurup halay çekerek trafik akışını engelleyen 8 sürücüye, toplam 17 bin 940 lira idari para cezası kesildi.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çamlıca Libadiye Tüneli'nde araçlarıyla yolu kesip halay çekenlerin görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, tespit ettiği 8 sürücüye "konvoy yapmak", "tünellerde duraklamak", "saygısızca araç kullanmak", "yüksek sesli ses sistemli araç kullanmak" suçlarından toplam 17 bin 940 lira idari para cezası uyguladı.

Sürücüler hakkında ayrıca "kara yollarında ulaşım araçlarını tehlikeli şekilde idare etmek" suçundan adli işlem yapıldı.