Üsküdar'daki Yangın Metro'yu Etkilemedi - Son Dakika
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Üsküdar'daki Yangın Metro'yu Etkilemedi

Akasya AVM'de çıkan yangında duman metro istasyonlarına girmedi, seferler kesintisiz sürdü.

12.02.2025 20:01
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(İSTANBUL) - Metro İstanbul'dan Üsküdar'da bulunan Akasya AVM'de çıkan yangınla ilgili yapılan açıklamada "Oluşan yangında istasyonlarımıza duman girişi olmamış, yolcularımızı etkileyen bir durum yaşanmamıştır. Seferlerimiz kesintisiz şekilde devam etmiştir" denildi.

İstanbul Üsküdar'da bulunan Akasya AVM'de çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülmüştü. Yangınla ilgili Metro İstanbul sosyal medya hesabı X üzerinden bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dün akşam saatlerinde Üsküdar Acıbadem bölgesinden çıkan yangınla ilgili basında yer alan haberler ve yapılan açıklamalarda kullanılan yanıltıcı ifadeler sebebiyle açıklama yapma gereği duyulmuştur:

Yangın; metro işletme ve güvenlik alanı dışında yer alan, mülkiyeti ve işletmesi Akasya AVM yönetimine ait 'elektrikli hava perdesi' olarak ifade edilen kepenkte meydana gelmiştir.

Yangına konu olan ekipman, AVM'nin giriş çıkış kapılarından biri olarak kullanılmakta olup, kepengin açılıp kapatılması, tüm teknik bakım onarım süreçleri AVM yönetimi ve sorumluluğundadır.

Oluşan yangında istasyonlarımıza duman girişi olmamış, yolcularımızı etkileyen bir durum yaşanmamıştır. Seferlerimiz kesintisiz şekilde devam etmiştir."

Kaynak: ANKA

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