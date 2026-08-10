Üstel'den Fidan'a Teşekkür - Son Dakika
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Üstel'den Fidan'a Teşekkür

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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Hakan Fidan'ın Kıbrıs konusundaki açıklamalarını memnuniyetle karşıladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Kıbrıs meselesine ilişkin son açıklamalarından dolayı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkür ederek "Sayın Hakan Fidan'ın Kıbrıs konusunda yaptığı açıklamaları büyük bir memnuniyetle karşıladım." ifadesini kullandı.

KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada Üstel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kıbrıs konusunda yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Bakan Fidan'ın "Bizim için esas çözüm, iki devletli çözümün hayata geçmesidir. İdeal çözüm, bu. Bizim durduğumuz yer, bu." şeklindeki sözlerinin, Kıbrıs konusunda yeni bir sayfa açılması gerektiğine yönelik güçlü bir mesaj olduğunu belirten Üstel, "Fidan'ın açıklamaları, Kıbrıs'ta gerçeklerin artık görünmezden gelinmeyeceğini ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.

Üstel, Fidan'ın Kıbrıs konusundaki son açıklamalarını değerli bulduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın Kıbrıs konusunda yaptığı açıklamaları büyük bir memnuniyetle karşıladım. Kıbrıs Türk halkının haklarını, geleceğini ve siyasi iradesini doğrudan ilgilendiren bu önemli açıklamalarından dolayı kendisine teşekkür ediyorum."

Başbakan Üstel ayrıca, ana vatan Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini her platformda kararlılıkla savunmasının kendileri için büyük bir güven ve güç kaynağı olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Hakan Fidan, Ünal Üstel, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üstel'den Fidan'a Teşekkür - Son Dakika

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