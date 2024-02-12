Üstün İnanç, hayatını kaybetti

Gazeteci, yazar ve senarist Üstün İnanç, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
İnanç'ın oğlu Ertuğrul İnanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının İstanbul'daki Özel Florya Hastanesi'nde vefat ettiğini belirterek, "Nur içinde yatsın. Güzel bir hayat yaşadı. Nispeten sıkıntısız bir ölümle aramızdan ayrıldı." dedi.
87 yaşındaki usta edebiyatçı, yarın ikindi vakti Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Eyüp Sultan'daki aile mezarlığına defnedilecek.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze şeridinde gerçekleştirdiği saldırıların ardından Refah kentine yönelik artan saldırılarından büyük endişe duyduğunu açıkladı. Bakanlık, bu harekatı Gazze halkını kendi topraklarından sürme planının bir parçası olarak değerlendirdiğini belirtti ve uluslararası toplumu İsrail'i durdurmak için adımlar atmaya çağırdı.
Kirasını ödeyemediği için ev sahibiyle davalık olan Pucca'ya bir darbe de daha önce evinde oturduğu Tuba Ünsal'dan geldi. Ünsal'ın "Kiramı ödemedi, evimi de mahvetti" sözlerine sitem eden Pucca, "Yeter, iyice vurun abalıya yaptınız. 3 ay oturdum, ev rutubet içinde olduğu için çıktım. Partilerine çağırıp paylaşım yapmamı isterken bir şey yoktu. Bu kadar muzdaripseniz yasal hakkınızı kullanın" dedi.
İstanbul, Ataşehir'de beton mikseri caddedeki trafik ışıklarında mendil satan hamile kadını ezdi. Kadın ve bebeği olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük, makamında kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Güdük, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hollanda'da temyiz mahkemesi, İsrail'e F-35 savaş uçağı parçalarının satışının uluslararası insancıl hukuk ihlalleri sebebiyle durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, İsrail'in bu parçaları kullanarak işlediği insan hakları ihlallerini dikkate alarak bu kararı aldı.
İstanbul Avcılar'da bir genç, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Genç adam, köpeklerle mücadele ederek kendini korumayı başardı. Bu olay, sokak köpekleri sorununun çözümü için siyasi partilerin vaatlerini gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Tunç, başıboş sokak köpekleri sorununa çözüm bulunacağını ifade etti. Ancak, vatandaşlar somut adımların atılmasını ve sokakların daha güvenli hale getirilmesini talep ediyor.
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin olarak Ahlam Albashır ve diğer 35 sanığın yargılandığı davada savcılık, Albashir'in 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Albashir ise savunmasında, vefat eden insanlar nedeniyle geceleri uyuyamadığını ve idam cezasını kabul edeceğini belirtti. Duruşma savcısı ise Albashir'e yetim bıraktığı çocukların günahının onun üzerinde olduğunu söyledi.
Amerikan futbol sezonunun en bilinen etkinliği olan Süper Bowl maçı ansas City Chiefs ve San Francisco 49ers takımları arasında oynandı. Kansas City Chief'in oyuncusu olan sevgilisi Travis Kelce'nin locadan izleyen Taylor Swift, şampiyonluğun ardından sahaya inerek aşkını öpücüklere boğdu.
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