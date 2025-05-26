Üyelere Eğitim Desteği - Son Dakika
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Üyelere Eğitim Desteği

Üyelere Eğitim Desteği
26.05.2025 16:59
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Öz Finans İş Sendikası, üyelerine sendikal örgütlenme eğitimi vererek katılımcılığı artırmayı hedefliyor.

Öz Finans İş Sendikası tarafından üyelerine, "sendikal örgütlenme, sosyal diyalog ve temsil yeteneği kazandırma" eğitimi verildi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının finanse ettiği, "Finans Sektöründe Çalışanlara Yönelik Sendikal Örgütlenme, Sosyal Diyalog ve Temsil Yeteneği Kazandırma Eğitimi" projesi Bartın'da gerçekleşti.

Öz Finans İş Sendikası üyesi Ziraat Bankası, Halkbank ve Ziraat Katılım Bankası çalışanlarının katıldığı eğitimde sosyal diyalog, temsil yeteneği, örgütlenme, 4857 Sayılı İş Kanunu, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa Genel Bakış başlıkları altında dersler verildi.

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Atıf Güdül, eğitimlerle üyelerin daha aktif olarak sendikal hayatta yer almaları ve katkı sağlamalarının amaçlandığını belirtti.

Eğitimlere katılanların çalışma ve yaşam koşullarını geliştirmeyi, mesleki ve kişisel gelişimini sağlamayı, sosyal, ekonomik ve özlük haklarına hakim olan bireyler olmalarını istediklerini aktaran Güdül, eğitime katılan bankacı çalışanlara başarı diledi.

Öz Finans İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Cennet Can da günlük iş yoğunlukları nedeniyle sendikal harekette en az yer alan finans sektörü üyelerin daha fazla katılımcı olmalarını sağlamak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının katkılarıyla eğitim programlarını gerçekleştirdiklerini anlattı.

Kaynak: AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eğitim Desteği, Eğitim, Güncel, Finans, Son Dakika

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