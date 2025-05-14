Uysal'dan PKK'ya Tepki

(ANKARA)- Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, terör örgütü PKK'nın almış olduğu fesih kararına ilişkin "Etnik bölücü siyasetin nihai programı değişmez. Terörle mücadele, etnik bölücü siyaset ile mücadelenin bir parçasıdır" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 14 Mayıs 1950 seçimlerinin yıl dönümü dolayısıyla partisinin genel merkezinde düzenlenen etkinlikte konuştu. Uysal, burada yaptığı açıklamada "14 Mayıs 1950'de yapılan seçimler, yalnızca bir iktidar değişikliğinden ibaret değil; millet iradesinin sandıkta tecelli ettiği, vesayet zincirlerinin kırıldığı ve gerçek anlamda milli egemenliğin tesis edildiği bir milattır" dedi.

PKK terör örgütünün aldığı fesih kararını da değerlendiren Uysal, Demokrat Parti olarak etnik bölücü siyasetle mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. Uysal, şu ifadeleri kullandı:

"Etnik bölücü siyasetin nihai programı değişmez. Terörle mücadele, etnik bölücü siyaset ile mücadelenin bir parçasıdır; ve güya PKK ulusal ve uluslararası alanda terör örgütü damgasıyla yürütemez olduğu siyasi mücadelesini bir ileri etaba taşımak için silahlı mücadeleyi bırakacağını kongre yaptık diyerek kamuoyuna açıklamıştır.

"Milyonlarca vatandaşımızı 'etnik bölücü' siyasetin etki sahasına itmekle netice alınmaz"

Ve bugün PKK, silahlı mücadele ile 'uyanışı sağladığını, etnik bölücü siyasetine devam edeceğini, yeni bir faza geçtiğini' ifade etmektedir. Biz de Demokrat Parti olarak ifade ediyoruz ki; etnik bölücü siyaset hangi kılığa girerse girsin ister silahlı, ister silahsız onunla sonuna kadar mücadele edeceğiz. PKK ve lideri Öcalan'a alan tanıyarak milyonlarca vatandaşımızı 'etnik bölücü' siyasetin etki sahasına itmekle netice alınmaz."