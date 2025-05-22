(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun merkeze çekilme kararına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Uysal, "Bu Devletin ve Milletin onurunu kendi onuru olarak gören bürokratlarımız da var. Bu madalya size çok yakıştı Sayın Valim." dedi.
Son Dakika › Güncel › Uysal'dan Tunceli Valisi'ne Destek - Son Dakika
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