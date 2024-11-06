Uyuşturucu Hapla Gözaltı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, motosikletli polis timleri, Arda Mahallesi Mimarsinan Bulvarı üzerinde şüpheli bir kişiyi durdurdu.
Üzerinde 67 sentetik ecza hap ele geçirilen Y.A (25) gözaltına alındı.
Y.A. işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
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