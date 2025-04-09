Uyuşturucu Operasyonlarında 16 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonlarında 16 Şüpheli Yakalandı

İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı, 7 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi.

09.04.2025 09:16
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da iki uyuşturucu imalathanesine ve Diyarbakır'da uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda elebaşının da aralarında bulunduğu 16 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, İstanbul'da iki uyuşturucu imalathanesine ve Diyarbakır'da elebaşılığını M.Z.U'nun yaptığı uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde iki uyuşturucu imalathanesine baskın düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, Esenyurt, Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa ve Kartal ilçeleri ile Diyarbakır'da elebaşı M.Z.U'nun yönettiği uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik de operasyonlar gerçekleştirildiğini kaydetti.

4 araca ve 12 adrese yönelik operasyonlarda 7 milyon 150 bin uyuşturucu hap, uyuşturucu hap üretiminde kullanılan 2 ton 680 kilogram kimyasal madde, 10 kilogram ham madde ile 1 milyon boş uyuşturucu hap kapsülü ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, yakalanan 16 şüphelinin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından işlem yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Yerel Haberler, Diyarbakır, Politika, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Operasyonlarında 16 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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