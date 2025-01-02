Uyuşturucu Operasyonu: Tırda Ele Geçirildi

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan tırda uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, İstanbul- Samsun kara yolu Sarıköy uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan tır takibe alındı. Tır, polis ekiplerince bir süre sonra Meray Kavşağı'nda durduruldu.

Tırda narkotik köpeği ile yapılan aramada, 761,89 gram skunk, 500 ecstasy hap, 1,31 gram esrar, bıçak ve aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü R.Y, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.