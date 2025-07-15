Uyuşturucu Operasyonunda 2 Gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" denilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 307 sentetik ecza hapı ile 34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan D.Ç. (28) ve A.K.T. (22) emniyete götürüldü.
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