Uyuşturucu Operasyonunda 48 Bin Kapsül Ele Geçirildi

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Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında, Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeleri'nde durdurulan bir araçta 48 bin adet kapsül şeklinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ankara yönüne seyir halindeki bir aracı durduran Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri araçta yaptıkları aramada aracın sağ arka koltuğunda bulunan bir kolide toplam 48 bin adet kapsül şeklinde ilaç görünümlü sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınan zanlı B.Ö. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.