Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ortaklar Mahallesi'nde belirlenen 3 adrese baskın yaptı.
Adreslerdeki aramalarda 22 gram sentetik uyuşturucu, 6 sentetik ecza hap, ruhsatsız tüfek ile tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan A.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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