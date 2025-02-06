Uyuşturucu Satıcısına 12 Yıl Hapis

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.Ş. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 17 Kasım 2024'te Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Adreste yapılan aramada evin oturma odasında bidon içine gizlenmiş 738 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildiğini ifade eden savcı, İ.Ş'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık İ.Ş. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.