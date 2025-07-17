Uyuşturucu Satıcısına 15 Yıl Hapis - Son Dakika
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Uyuşturucu Satıcısına 15 Yıl Hapis

17.07.2025 10:35
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Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan H.K., 15 yıl hapis ve 150 bin lira ceza aldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık H.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 29 Aralık 2024'te Denizli Mahallesi'nde gece vakti evinde 2 kişiye poşet içine gizlediği 14,02 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Sanığın evinde hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, H.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık H.K. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Seyhan, Hukuk, adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Satıcısına 15 Yıl Hapis - Son Dakika

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