Uyuşturucu Satıcısına Hapis Cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık H.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, 2 Kasım 2024'te Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki Güney Yıldız Parkı'nda poşete gizlediği 6,08 gram sentetik uyuşturucuyu gece saatlerinde buluştuğu kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, H.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdığı H.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.