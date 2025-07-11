Uyuşturucu Suçlarıyla Mücadele Çalıştayı Priştine'de Başladı - Son Dakika
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Uyuşturucu Suçlarıyla Mücadele Çalıştayı Priştine'de Başladı

11.07.2025 15:54
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Kosova, Türkiye ve Arnavutluk'tan 50 yargı mensubunun katıldığı çalıştay, uyuşturucu suçlarıyla mücadeleyi ele alıyor.

Türkiye Adalet Akademisi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova Adalet Akademisi ve Arnavutluk Hakimlik Okulu işbirliğiyle Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen "Uyuşturucu Suçlarıyla Mücadele Uluslararası Çalıştayı" başladı.

TİKA'nın Priştine Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 gün sürecek çalıştaya, Kosova, Türkiye ve Arnavutluk'tan 50 yargı mensubu katılıyor.

Türkiye'den güçlü destek mesajı

Türkiye Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle tarihi ve kültürel bağlara dayanan işbirliğini vurgulayarak, yargı eğitimi alanında kurulan ilişkilerin önemine değindi.

Ortak hukuk kültürünü güçlendiren bu temasların, karşılıklı güveni de pekiştirdiğini ifade eden Yılmaz, Türkiye'nin, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede büyük tecrübeye sahip olduğunu ancak bu mücadelede uluslararası işbirliğinin şart olduğunu belirtti.

Uyuşturucu ticaretinin toplum sağlığına yönelik ciddi bir tehlike olmasının yanı sıra organize suç ve terör örgütlerinin finansmanına da kaynak olduğunu dile getiren Yılmaz, "Uluslararası sözleşmeler, kanunlar elbette bize bu mücadelede sorumluluk yüklemektedir ama bizler vicdani sorumluluğun da gereği olarak çaba göstermeliyiz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Türkiye-Kosova ilişkilerinin tarihsel temellere dayandığına işaret ederek, "Türkiye, Kosova'yı ilk tanıyan ülkelerden biri oldu. O günden bugüne güçlü bir dostluk inşa ettik. Artık sürdürülebilir kalkınma için ortak projeleri hızlandırma zamanıdır." dedi.

Açılışta konuşan Kosova Adalet Akademisi Direktörü Enver Fejzullahu da üç ülkenin adalet kurumları arasında gelişen dostane ilişkilerin önemine dikkati çekerek, katkılarından dolayı Türkiye Adalet Akademisi ve TİKA'ya teşekkür etti.

Arnavutluk Hakimlik Okulu temsilcisi Idlir Peçi ise adli eğitim alanında tecrübe paylaşımının artırılması gerektiğini söyledi.

Kosova Adalet Bakan Yardımcısı Blerim Sallahu da uluslararası dayanışmanın altını çizerek, "Uyuşturucu suçları sınır tanımıyor. Bu mücadelede yalnız hareket edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Adalet Akademisi, TİKA, Kosova Adalet Akademisi ve Arnavutluk Hakimlik Okulu işbirliğinde düzenlenen ve 2 gün sürecek çalıştayın, katılımcı ülkelerden hakim, savcı ve diğer hukuk uzmanlarını bir araya getirerek önemli tartışmalara katılmalarını, uzmanlık alanlarında tecrübe paylaşımında bulunmalarını ve uyuşturucu suçlarıyla ilgili kritik konularda adli işbirliğinin teşvik edilmesini sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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