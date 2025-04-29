Uyuşturucu Şüphelileri Tutuklandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün ihtara uymadığı takiple durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde yakınlarında meydana geldi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, ekipler de peşine düştü. Takip sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada, 560 gram uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobildeki K.K. (36) ve İ.S. (30) ise gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.