Uyuşturucu Ticareti: 5 Yıl Hapiste

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kıyafetine gizlediği uyuşturucuyla yakalanan sanığa 5 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık B.B. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 23 Temmuz 2024'te Hürriyet Mahallesi 20059 Sokak'ta polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan B.B'nin pantolonunun iki cebinde yeşil reçeteyle satışı yapılabilen toplamda 124 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini belirtti.

Savcı, sanığın cep telefonunda tespit edilen uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaların da dikkate alınarak, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık B.B. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 5 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.