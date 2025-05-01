Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 8 hükümlü operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde haklarında uyuşturucu ticareti suçundan 2 ila 10 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Ticareti Suçluları Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?