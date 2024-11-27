Uyuşturucu Ticareti Suçlusuna Operasyon

Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan hüküm giyen kişi evine düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan Süha E'nin saklandığı ikameti tespit etti.
Ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan Süha E, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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