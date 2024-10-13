Fatih'te, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocamustafapaşa Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.
Adrese düzenlenen operasyonda, "uyuşturucu kullanma", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hırsızlık" suçlarından kaydı bulunan şüpheli C.U. yakalandı.
Zanlının adresinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile 4 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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