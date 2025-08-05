Uyuşturucu Ticareti Yaparken Yakalandı

Adana'da araziye sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Merkez Seyhan ilçesinde gece vakti uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 Nisan'da tutuklanan İ.G. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, sanık İ.G'yi Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan boş araziye sakladığı 19,82 gram sentetik uyuşturucuyu yanına gelen 2 kişiye satarken yakaladığı belirtildi.

İ.G'nin üzerinde uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ile ikametinde de hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği aktarılan iddianamede, sanığın, kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu, deşifre olmamak için kod isim kullandığı ifade edildi.

İddianamede, İ.G'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.