Uyuşturucu Ticaretine 13 Yıl Cefa

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, 13 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 225 bin lira adli para cezalarına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 2 Temmuz 2024'te Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki evinde poşete gizlediği 12,69 gram uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, M.S'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

M.S. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 225 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.