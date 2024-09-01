Uyuz Gölü, göçmen kuşların uğrak yeri olarak bilinen Konya'nın Kulu ilçesinde kurudu - Son Dakika
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Uyuz Gölü, göçmen kuşların uğrak yeri olarak bilinen Konya'nın Kulu ilçesinde kurudu

Uyuz Gölü, göçmen kuşların uğrak yeri olarak bilinen Konya\'nın Kulu ilçesinde kurudu

Konya'nın Kulu ilçesinde bulunan ve göçmen kuşların uğrak yeri olan Uyuz Gölü, su kaynaklarının kesilmesi nedeniyle tamamen kurudu. Derinliği 1.5 metre olan ve 15 kilometrekare alana sahip olan göl, birçok su kuşuna ev sahipliği yapıyordu. Ancak kuruma nedeniyle gölü terk eden kuşlar, gölün koruma statüsünü de tehlikeye attı.

01.09.2024 15:16
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Konya'nın Kulu ilçesinin 30 kilometre kuzeyinde ve Ankara sınırında yer alan, göçmen kuşların uğrak yeri olan Uyuz Göl'ü kurudu.

Kömüşini Göl'ü olarak da anılan ve yeraltı suları ile beslenen tatlı su göl, derinliği 1 buçuk metre ve 15 kilometrekare alana sahipti.

Konya kapalı havzası ve alt havzası olan Tuz Gölü havzası içinde yer alan göl, 1992'de sit alanı ilan edildi.

Göl kıyılarının sazlıklarla kaplı olması nedeniyle, başta dikkuyruk olmak üzere birçok göçmen kuş tarafından üreme alanı olarak kullanılan göl, bu nedenle alan koruma statüsü kazandı.

Beslendiği su kaynakların mevsimsel kuraklık nedeniyle kesilmesi nedeniyle göl tamamen kurudu.

Binlerce kuşa ev sahipliği yapması gereken gölü, çoğu su kuşları da terk etti.

Kaynak: AA

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