Uzayda Tohum Deneyi Başarıyla Tamamlandı

SANYA, 22 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Sanya kentinde bulunan Nanfan Yetiştirme Araştırma Merkezi'nde uzay koşullarına maruz bırakılan tohumlardan elde edilen ürünlerin hasadı başladı.

Çin'in yeniden kullanılabilir ve geri gönderilebilir uydusu Shijian-19 ile uzaya gönderilen tohumlar, genetik mutasyonlara neden olan yüksek vakum, mikro yerçekimi ve kozmik radyasyon gibi koşullara maruz bırakıldı.

Bilim insanları, Dünya'ya döndükten sonra bu tohumlar arasından yüksek verim, üstün kalite, erken olgunlaşma ve hastalıklara direnç gibi faydalı özelliklere sahip olanları seçerek yeni mahsul çeşitlerine dönüştürüyor.