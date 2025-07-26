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Uzayda Türkiye'nin İlk Adımları

Uzayda Türkiye\'nin İlk Adımları
26.07.2025 02:37
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Astronot Tuva Cihangir Atasever, Türkiye'nin uzay çalışmaları hakkında Londra'da bilgi verdi.

Astronot Tuva Cihangir Atasever, Londra'da düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin uzay çalışmaları hakkında konuştu.

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinliğe Büyükelçi Osman Koray Ertaş ve Atasever'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Ertaş, uzayın tüm devletlerin ilgilendiği bir alan haline geldiğini belirterek, "Sadece uzayın kendisi değil, orada yapılan bilimsel çalışmalar da insanlığın tarihi ve tarihin akışını değiştirecek sonuçlara gebe." dedi.

Türkiye'nin uzay çalışmalarına hız verdiğini ve iki kez insanlı uzay misyonu gerçekleştirdiğinin altını çizen Ertaş, "Uzay konusunda büyük ülkelerin ve büyük şirketlerin yatırım yapmasının ardında stratejik bir akıl var. Bizim de bu çalışmaları sürdürmemiz gerekiyor. Buradan hayatın her alanında çok dramatik değişiklikler getirecek sonuçlara ulaşılacağını görüyoruz." diye konuştu.

Ertaş, Türkiye'nin bu yarışta yer almasının önemine işaret ederek, Atasever'in bu çabaların önemli aktörlerinden biri olduğunu kaydetti.

"Uzay misyonunda 20 farklı deneye imza attık"

Atasever de konuşmasında Türkiye'nin geçen yıl iki farklı insanlı uzay misyonunda toplam 20 farklı deneye imza attığını söyledi.

Uluslararası Uzay İstasyonuna giden Alper Gezeravcı'nın 13, yörünge altı uçuş gerçekleştiren kendisinin ise 7 deney yaptığını hatırlatan Atasever, "İnsanlı uzay misyonları kapsamında bilimsel çalışma gerçekleştirmeye dair ilk adımlarımızı attık. Alper Gezeravcı'nın ilk adımlara dair verdiği bir örnek var. Hepimiz günlük hayatımızda yüzlerce, binlerce adım atıyoruz. Bu adımları çok sıradan hale geldiği için umursamıyoruz. Ama herkesin çocuğunun ilk attığı adım çok kıymetli. Biz de ilk adımımızı bilimsel çalışmalarla attık." ifadelerini kullandı.

Deneylerin ilk adım açısından değerini ifade eden Atasever, deneylerin Türkiye'de operasyonel ve teknik birikim oluşturmak açısından kıymetli olduğunu belirtti.

Hedefin Türkiye'de bir "Mikro Yerçekimi Araştırma Programı" kurmak olduğunu ifade eden Atasever, geçen yılın temmuz ayından beri bunun için gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

Atasever konuşmasının ardından yaptığı sunumda uzay misyonlarına hazırlık aşamaları, yürütülen çalışmalar ve Mikro Yerçekimi Araştırma Programı hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Tuva Cihangir Atasever, Teknoloji, Türkiye, Londra, Eğitim, Güncel, Uzay, Son Dakika

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