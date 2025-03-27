Uzaydan İstanbul'un Gece Manzarası - Son Dakika
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Uzaydan İstanbul'un Gece Manzarası

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Uluslararası Uzay İstasyonu, 2025 Ocak ayında İstanbul'un gece görüntüsünü paylaştı.

27.03.2025 13:39
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Uzaydan İstanbul'un son hali böyle görüntülendi

İSTANBUL - Uluslararası Uzay İstasyonu 2025 yılı Ocak ayında İstanbul'un eşsiz manzarasını gece fotoğrafladı. Şehirde yeni havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun karanlığın içerisinde dikkat çektiği görüldü.

2000 yılından bu yana kullanılan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (İSS), 2030 yılında kullanım dışı olacağını açıklanmıştı. Ömrünün son yıllarında hizmet etmeye devam eden İSS 2025 yılı Ocak ayında Türkiye'nin İstanbul, Japonya'nın Osaka, Peru'nın Lima, Fransa'nın Paris şehrini gece görüntüledi. İstanbul'un eşsiz görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı. Şehrin kuzey kesimleri karanlığa bürünürken, yeni havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun ışıkları ise net bir şekilde ortaya çıktı. Şehri iki yakaya bölen İstanbul Boğazı ve çevresinde ışık yoğunluğu gözlemlendi. İSS'ten 2024 yılında Los Angeles, Melbourne, Bangkok, Shanghai, Bağdat şehirlerinin fotoğrafları ile birlikte sosyal medya hesabından "Memleketinizde saat kaç? Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dünyanın dört bir yanındaki büyük kentsel alanların gece çekilmiş fotoğraflarına bakın" diyerek paylaşım yaptı.

Kaynak: İHA

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