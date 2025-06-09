Uzlaşma ile Oyun Alanı Kuruldu - Son Dakika
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Uzlaşma ile Oyun Alanı Kuruldu

Uzlaşma ile Oyun Alanı Kuruldu
09.06.2025 12:30
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Erzurum'da trafik kazası sonrası hemşireye hakaret eden şüpheliyle uzlaşma sonucu onkoloji servisine oyun alanı yapıldı.

Erzurum'da meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrası kendisine hakarette bulunulan hemşirenin şüpheliyle uzlaşma şartı üzerine hastanenin onkoloji servisine çocuklar için oyun alanı kuruldu.

Çat Yolu üzerinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında, şüpheli kişinin kadın sürücüye hakarette bulunması sonrası şikayet üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca "hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Dosyanın Uzlaştırma Büro Amirliğine gönderilmesinin ardından taraflar arasında uzlaşma müzakereleri başlatan uzlaştırmacı, mağdurun, çalıştığı Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisine oyun alanı kurulmasını talep etmesi üzerine şüpheliyle görüşme sağladı.

Yapılan görüşmelerin ardından şüpheli, çocukların mutluluğuna katkı sunabilmek amacıyla "Onkoloji servisine oyun alanı kurulması" talebini kabul etti.

Uzlaştırma büro amirliğinin manevi edimlerle barışçıl yaklaşımı amaçlaması sonucu kurulan oyun alanıyla çocukların mutluluğu sağlandı.

"Her iki taraf da mutlu şekilde sonuç aldı"

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, AA muhabirine, problem ve husumetleri barışarak çözmenin yasal zemindeki uygulamasını uzlaşma müessesesinde yaptıklarını söyledi.

Erzurum'da uzlaşmayla ilgili güzel örneklerle karşılaştıklarını belirten Aydemir, "SMA hastası evladımıza ve Çocuk Esirgeme Kurumlarına yardım etmek, okul boyatmak, tekerlekli sandalye almak gibi örneklerle uzlaştırma giderek artıyor. Burada özel bir şey var ki çocuklarımızın oynaması için bir park yapıldı. Trafikte yaşanan olay neticesinde taraflardan birinin buraya park yapılmasını istemesi neticesinde oluştu. Çok kıymetli bir şey. Hem çocuklarımızın oradaki mutluluğu için önemli hem de bir dosya uzlaşma ile sonuçlanmış oldu. Her iki taraf da bundan mutlu şekilde sonuç aldı. Bu edimleri artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzlaştırmada genelde tarafların tazminat talebinde bulunduğuna dikkati çeken Aydemir, şöyle devam etti:

"Bu tür eylemlerde bizim arzumuz, hedefimiz ve isteğimiz, manevi edimlerin sayısının artması, bunun çoğalması. Yardım kuruluşlarına destek olmak suretiyle, kurumsal yapıda bulunan veya olay bağlamından sıyrılarak tarafların ortaklaşa belirleyeceği kuruluşa destek olmak suretiyle hem manevi hazzını yaşamak hem de bir olumsuzluğu taraflar arasındaki uyuşmazlığı çözümlemek birçok yönden kazanç sağlıyor. Mahkeme aşamaları ortadan kalkıyor, adliyeler içerisinde geçirilecek birçok zaman ve bunun stresi ortadan kalkıyor. Birçok yönden faydası olan bir müessese."

"Dosyamızı takipsizlik kararıyla sonuçlandırmış bulunuyoruz"

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu Savcısı Duygu Silahşör Kısa da olayda şüphelinin öfke ve ani oluşması sebebiyle araçtan inerek müştekiye hakaret ettiğini anlattı.

Dosyanın, herkesin görebileceği ve duyabileceği noktada alenen hakaretin gerçekleşmesi sonucu uzlaştırma bürosuna gönderildiğini aktaran Kısa, şöyle konuştu:

"Bu aşamada dosyamızı uzlaştırmacımıza teslim ederek görevlendirme yaptık ve görüşme aşaması başlatıldı. Dosyamızda müştekinin sağlık çalışanı olduğu, kendisinin herhangi bir beklentisinin olmadığı, çalışmış olduğu bölümdeki çocuklara yönelik olumlu bir davranışı ve karşı tarafın onları sevindirmeye yönelik bir edim noktasında talebi bulunuyor. Uzlaştırmacımız da bu durumu bize iletti, görüşmeler yaklaşık 20 gün içerisinde tamamlandı ve uzlaştırmacımızla birlikte hastaneye oyun alanı kazandırıldı."

Şüphelinin de karşı tarafa bir edim yerine getirmek istemediğini ancak çocukların mağduriyetlerine bir nebze de olsa mutluluk verebilmek adına edimi kabul ettiğini aktaran Kısa, şunları kaydetti:

"Böylece uzlaşma görüşmelerimiz olumlu olarak sonuçlanmış ve dosyamızı yargılama aşamasına taşımaksızın takipsizlik kararıyla sonlandırmış bulunuyoruz. Bu olay, Erzurum'da manevi edim noktasında dikkatimizi çeken edimlerden birisidir. Bahsetmiş olduğumuz bu konuda, özellikle farkındalık yaratmak istediğimiz nokta, şüpheli şahıs trafik kazasındaki hakaret dosyasında uzlaştırma görüşmelerine kesinlikle yanaşmayacağını bildirmiş ancak uzlaştırmacımızın sunmuş olduğu alternatif seçenekler kendisini ikna etmiş ve şüphelimiz manevi edim noktasında fikir değişikliğine giderek bizim de arzuladığımız şekilde çocuk onkoloji bölümüne bir oyun parkı yapmayı kabul etmiştir. Bu bizim alternatif uyuşmazlık yöntemleri ve özellikle uzlaştırma büromuzun amacı ve farkındalık yaratmak istediği konudur."

"Onarıcı adaletin burada son derece önemli olduğu anlaşıldı"

Uzlaştırmacı Sinan Uçan ise dosyanın kendisine verilmesi üzerine inceleme yaptığını ve dosyanın uzlaşılabilir olduğu kanaatine vardığını belirtti.

Taraflarla iletişime geçtiğini ve tarafların uzlaştırma müzakerelerine katılmayı kabul ettiklerini vurgulayan Uçan, şunları kaydetti:

"Önce taraflar uzlaşmak istemediler. Sorunun hukuki açıdan çözülmesinden yana olduklarını dair tavır takındılar ancak dosyanın uzlaştırma şansının yüksek olduğunu değerlendirdiğim için taraflarla birkaç kez daha iletişime geçtim. Neler yapabiliriz diye düşündüm. Taraflardan birinin hemşire olduğunu göz önüne alarak böyle bir oyun alanı kurma fikri ortaya çıktı. Şüpheli önce kabul etmedi ancak daha sonra çocukların tedavi aşamalarını anlattığım zaman teklif kabul edildi ve böylece bir oyun parkı kuruldu. Hem çözüm sağlanmış oldu hem de toplumsal müzakere ve onarıcı adaletin burada son derece önemli olduğu anlaşıldı."

Kaynak: AA

erzurum, trafik, Güncel, Hukuk, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzlaşma ile Oyun Alanı Kuruldu - Son Dakika

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