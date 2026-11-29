İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Psikoloji Bölümü ile Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı (KASAV) işbirliğinde düzenlenen 13. KASAV Sempozyumu'nda Türkiye'de azalan doğum oranları ve doğurganlık hızındaki düşüş ele alındı.

İZÜ Abdullah Tivnikli Konferans Salonu'nda yapılan "Aileden Geleceğe: Türkiye'de Azalan Doğum Oranları" başlıklı sempozyumda, aile yapısındaki değişim ve nüfusun geleceği biyolojik, psikolojik, toplumsal ve manevi boyutlarıyla da değerlendirildi.

KASAV Yönetim Kurulu Başkanı Gülhan Cengiz, sempozyumun açılışındaki konuşmasında Türkiye'de doğurganlık hızının nüfusun kendini yenileme düzeyi olan 2,1'in altına düştüğünü ve 1,4 seviyelerine gerilediğini söyledi.

Doğurganlık hızındaki düşüşün ABD'de 87, Yunanistan'da 70 yılda gerçekleştiğini aktaran Cengiz, Türkiye'de ise bunun 27 yılda yaşandığını vurguladı.

Cengiz, yaşlı nüfus artış gösterirken genç nüfusun azaldığına dikkati çekerek, 65 yaş ve üzerindeki nüfusun toplam nüfus içindeki payının 2019'da yüzde 9,1 iken yüzde 11,4'e yükseldiğini, bu durumun ülkenin geleceğinde çeşitli sorunlara yol açabileceğini kaydetti.

Doğurganlık hızındaki düşüşün nedenlerine değinen Cengiz, "Nüfus artış hızının azalma nedenlerine bakacak olursak, evlenme yaşının ilerlemesi, boşanmaların artması, kırsal kesimlere göç, ekonomik ve sosyal değişimler, dijitalleşme, ekran bağımlılığı, çekirdek aileye dönüş, bireysel yaşama ve yaşam tarzı değişiklikleri en önemli nedenler arasında." ifadelerini kullandı.

Kadınların ikinci veya üçüncü çocuk sahibi olmalarına yönelik toplumsal tepkilerin de doğurganlığı etkileyen, yeterince görünür olmayan bir konu olduğunu dile getiren Cengiz, bu durumu bir hastasının yaşadığı örnek üzerinden anlattı.

Üçüncü çocuğuna hamile olan eski bir hastasının çevresinden aldığı tepkiler nedeniyle üzüntü yaşadığını aktaran Cengiz, şöyle devam etti:

"Üç hafta evvel üçüncü çocuğuna hamile olan eski bir hastam, çok mutsuz, üzüntülü bir yüzle dedi ki, 'Doktor Hanım, etrafımızdan o kadar çok tepki alıyoruz ki eşim acaba yanlış bir karar mı verdik, diyor?' İkinci, üçüncü çocuğuna hamile kalan hanımlara 'Hayırlı olsun, tebrik ederim.' dediğim zaman bana üzüntüyle 'Şimdi anneme, kayınvalideme, komşuma nasıl anlatacağım?' cümlesiyle dönüş yapıyorlar. Yani sevinçlerini yaşayamıyorlar. Halbuki o bebekleri isteyerek olmuş."

Cengiz, çocuk sahibi olmayı tercih eden ailelere yönelik olumsuz toplumsal tutumların değişmesi gerektiğini vurguladı.

"Doğurganlık hızındaki düşüş farklı etkenlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkıyor"

Sempozyumda konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Rabiye Yılmaz, Türkiye'de canlı doğum sayısının da azaldığını belirterek, "2015'te canlı doğum sayısı 1 milyon 337 bin iken üçte bir oranında azalarak 2025'te 895 bin seviyelerine inmiş durumda. Doğurganlık hızımız, 81 ilin 76'sında yenilenme düzeyi olan 2,1'in altında." dedi.

Doğurganlık hızının illere göre farklılık gösterdiğini dile getiren Yılmaz, Şanlıurfa'nın 3,15 ile en yüksek doğurganlık hızına sahip il olduğunu, en düşük oranın ise Bartın'da görüldüğünü, İzmir'in de bu ili takip ettiğini aktardı.

Genç yaşlardaki doğumların azaldığını, doğum yaşının ise ileriye kaydığını belirten Yılmaz, 20-24 yaş grubunda 2001'de 1000 kadın başına 144 doğum düşerken bu sayının 2025'te 53'e gerilediğini söyledi.

İlk doğum yaşının da yükseldiğini vurgulayan Yılmaz, "İlk doğum 2014'te 25,5 yaşındayken 2025'te 27,5 yaşına kaymış. Bütün bunlar doğurganlığı etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim düzeyi arttıkça doğurganlık oranının düştüğüne işaret eden Yılmaz, "Doğurganlık hızındaki düşüş farklı etkenlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkıyor. Çocuk istemiyor, daha az çocuk istiyor ya da erteliyor. Ebeveynliği erteleyebiliyor ya da tıbbi etkenler söz konusu olabiliyor. Doğum sayısındaki azalma illa infertilitenin arttığı yönünde yorumlanamaz." diye konuştu.

Düşük doğurganlığın yalnızca tıbbi hizmetlerle açıklanamayacağını anlatan Yılmaz, kişilerin çocuk sahibi olma hedeflerine ulaşmasının önündeki engeller arasında finansal koşullar, konut imkanları, gelecek kaygısı ve bakım sorumluluklarının eşit paylaşılmamasının olduğunu kaydetti.

Türkiye nüfusunun 2100'de 25 milyona gerilemesi öngörülüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Enstitüsü Genel Müdürlüğünden Dr. Hilal Anık ise "Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyonu" başlıklı sunumunda Türkiye'nin nüfus göstergelerini ve geleceğe yönelik projeksiyonlarını anlattı.

Hanelerin yüzde 58'inde çocuk bulunmadığını, nüfusun ortanca yaşının 34,9'a yükseldiğini, çocuk nüfusunun toplam nüfus içindeki payının yüzde 24,8'e gerilediğini aktaran Anık, Birleşmiş Milletler projeksiyonlarına göre Türkiye nüfusunun 2100 yılında yaklaşık 25 milyona düşebileceğini belirtti.

Anık, geleceğe yönelik nüfus politikaları oluşturulurken düşük nüfus senaryolarının da dikkate alınmasının önemine işaret etti.

Sempozyum kapsamında "Türkiye'de Azalan Doğum Oranlarına Biyopsikososyal Bakış" ve "Manevi Değerler ve Ulusal Politikalar" başlıklı oturumlarda da "Azalan Doğum Oranlarının Psikolojik Yansımaları: Belirsizlik, Mükemmeliyetçilik ve Ertelenen Ebeveynlik", "Türkiye'de Ailenin Değişim Dinamikleri" ve "Ailenin Dayanağı Olarak Manevi Değerler" başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

Sempozyum Başkanı Psikolog Dr. Ayşe Beyza Bıçakcı'nın kapanış ve değerlendirme konuşmasıyla sempozyum sona erdi.