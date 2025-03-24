Uzmanlardan Ramazan İftar Tavsiyeleri - Son Dakika
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Uzmanlardan Ramazan İftar Tavsiyeleri

Diyarbakır'da doktorlar, paça, kibe ve bumbarın Ramazan'da sağlıklı iftar için ideal olduğunu belirtti.

24.03.2025 15:35
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Doktorlardan Ramazan önerisi

"Paça, kibe ve bumbar ile sağlıklı iftar"

DİYARBAKIR - Uzmanlar, Ramazan ayında iftar sofralarında geleneksel lezzetlerin sağlık açısından faydalı olduğunu söyledi. Özellikle paça, kibe ve bumbar gibi yöresel yemeklerin sindirimi kolaylaştırdığı ve uzun süreli tokluk sağladığı belirtildi.

Beslenme uzmanları ve dahiliye hekimleri, bu tür protein ve kolajen açısından zengin yemeklerin, uzun süren açlık sonrası mideyi yormadan enerji verdiğini ifade etti. Özellikle paça çorbasının sindirimi kolaylaştırdığı, kibenin lifli yapısıyla tok tuttuğu ve bumbarin ise doğal yağ içeriğiyle iftar sonrası halsizliği önlediği kaydedildi. Uzmanlar, bu yemeklerin aşırı yağlı ve baharatlı olmadan hazırlanması durumunda Ramazan'da rahatlıkla tüketilebileceğini belirtti. Ayrıca, bu besinlerin içerdiği vitamin ve minerallerin, oruç tutanların gün boyu kaybettiği enerjiyi geri kazandırdığına dikkat çekildi.

Sağlıklı bir Ramazan geçirmek isteyenler için uzmanlar, geleneksel mutfağın bu şifalı lezzetlerini ölçülü bir şekilde tüketmeyi tavsiye ediyor.

Lokanta işletmeciliği yapan Ramazan Nazan ise, Diyarbakır'da iftar vakti herkesin ciğerle orucunu açtığını söyledi. Nazan, "Diyarbakır'ımızın ciğeri dışında bumbar, şırdan ve paça tarzında da yemeklerimiz var. Sağlıklı yemeklerdir. Özellikle kış aylarında çok giden yemeklerdir. Bir de Ramazan ayında da herkes iftarını bunlarla açıyor. Sağlıklı bir yemek, sağlıklı yaşam içindir. Müşterilerimizin çoğu hekimdir. Zaten hekimlerimiz hepsi de bu yiyecekleri tavsiye ediyor" dedi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Güncel, Sağlık, Yaşam, İftar, Son Dakika

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