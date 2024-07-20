Uzmanlardan 'Sarı kız' örümceğini öldürmeyin uyarısı - Son Dakika
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Uzmanlardan 'Sarı kız' örümceğini öldürmeyin uyarısı

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Van'da et yiyen 'Sarı kız' örümceği korkusu Prof. Dr. Lokman Aslan: 'Öldürülmesin, yaşatılsın'. Van'da et yiyen örümcek olarak bilinen ve zehirli olduğu iddia edilen 'Sarı kız' örümceğinin son günlerde artması vatandaşları tedirgin ederken, konuya ilişkin uzmanlardan açıklama geldi. Türkiye'de genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görülen ve halk arasında zehirli olduğu iddia edilen 'Sarı kız' (Solifugae) örümceğine; Van'ın Tuşba, Gevaş ve Özalp ilçelerinde sıklıkla rastlanmaya başlandı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan uzmanlar ise görüldüğü yerde öldürülen ve et yiyen örümcek olarak da bilinen örümcek türünün, sanıldığı gibi insanlar için bir tehlike barındırmadığına dikkat çekiyor. 'Zehirli olduğu algısı var' İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, yanlış bilgi sonucunda örümceğin görüldüğü yerde öldürüldüğünü belirtti. Genellikle akrebe benzediği için öldürüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Aslan, 'Vatandaşımız zehirli olduğu algısından dolayı telaşa kapılarak öldürmektedir. Öldürülmesi gereken değil, yaşatılması gereken bir örümcektir. Ülkemizde ve dünyada 100'e yakın türü bulunmaktadır. Salgı bezlerinde bile zehir bulunmamaktadır. Genellikle insana saldırmaz ve ısırmazlar. Ekolojik dengede insanlara zarar veren hayvanlarla beslendikleri için aslında faydalıdır. Bunlar akrep ve fare gibi zararlıları tüketir. Bu açıdan da insana faydalıdırlar. Halk arasında bu yanlış bilgiden dönülmesi ve öldürülmemesi gerekiyor' dedi.

20.07.2024 01:05
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Uzmanlardan 'Sarı kız' örümceğini öldürmeyin uyarısı

Van'da et yiyen 'Sarı kız' örümceği korkusu

Prof. Dr. Lokman Aslan:

"Öldürülmesin, yaşatılsın"

"İnsanlara zarar veren hayvanlarla beslendikleri için aslında faydalıdırlar"

VAN - Van'da et yiyen örümcek olarak bilinen ve zehirli olduğu iddia edilen 'Sarı kız' örümceğinin son günlerde artması vatandaşları tedirgin ederken, konuya ilişkin uzmanlardan açıklama geldi.

Türkiye'de genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görülen ve halk arasında zehirli olduğu iddia edilen 'Sarı kız' (Solifugae) örümceğine; Van'ın Tuşba, Gevaş ve Özalp ilçelerinde sıklıkla rastlanmaya başlandı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan uzmanlar ise görüldüğü yerde öldürülen ve et yiyen örümcek olarak da bilinen örümcek türünün, sanıldığı gibi insanlar için bir tehlike barındırmadığına dikkat çekiyor.

"Zehirli olduğu algısı var"

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, yanlış bilgi sonucunda örümceğin görüldüğü yerde öldürüldüğünü belirtti. Genellikle akrebe benzediği için öldürüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Vatandaşımız zehirli olduğu algısından dolayı telaşa kapılarak öldürmektedir. Öldürülmesi gereken değil, yaşatılması gereken bir örümcektir. Ülkemizde ve dünyada 100'e yakın türü bulunmaktadır. Salgı bezlerinde bile zehir bulunmamaktadır. Genellikle insana saldırmaz ve ısırmazlar. Ekolojik dengede insanlara zarar veren hayvanlarla beslendikleri için aslında faydalıdır. Bunlar akrep ve fare gibi zararlıları tüketir. Bu açıdan da insana faydalıdırlar. Halk arasında bu yanlış bilgiden dönülmesi ve öldürülmemesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA

Güneydoğu Anadolu, Lokman Aslan, Türkiye, Özalp, Gevaş, Tuşba, Van, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzmanlardan 'Sarı kız' örümceğini öldürmeyin uyarısı - Son Dakika

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