Uzundere'de Doğalgaz Krizi - Son Dakika
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Uzundere'de Doğalgaz Krizi

Uzundere'de doğalgaz kesintisi sonrası vatandaşlar zor durumda kaldı. Yetkililer çözüm bekliyor.

28.11.2024 00:01
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Erzurum'un Uzundere ilçesinde doğalgaz krizi

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde gece saat 02.00 sularında herhangi bir bildirim yapılmadan yaşanan doğalgaz kesintisine vatandaşlar tepki gösterdi.

İlçede taşıma usulüyle sağlanan doğalgazın, depolama alanındaki gazın tükenmesi, soğuk kış gecesinde ilçe halkını zor durumda bıraktı. Özellikle yaşlılar ve çocuklu aileler, evlerini ısıtamadıkları için yakınlarının soba ile ısınan evlerine sığınmak zorunda kaldı. İlçe sakinlerinden Aytekin Er, bir gün önce sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, doğalgaz deposunun yanlış bir noktaya inşa edildiğini ve kış aylarında tırların bu bölgeye ulaşmakta zorluk çekeceğini ifade etmişti. Haklı çıkan Aytekin Er, iş insanı Adem Çavaş'tan kepçe talep ederek doğalgaz tırını depolama alanına ulaştırmaya çalışmıştı. Ancak bu çabalar da sorunun çözülmesinde yetmedi.

İlçede kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığını belirten Aytekin Er, durumun vahametini dile getirerek yetkililere çağrıda bulundu: "Vatandaşlar mağdur durumda. Acilen bir kriz masası oluşturulmalı ve ilçenin doğalgaz tedariki yeniden sağlanmalı."

Hava sıcaklığının -2 dereceye kadar düştüğü ilçede doğalgazın kesilmesiyle birlikte yalnızca ısınma değil, yemek pişirme konusunda da büyük sorunlar yaşanıyor. Bu yıl doğalgaza kavuşan ilçe halkı, büyük ölçüde ocaklarını doğalgazlı sisteme çevirmişti. Ancak gece saatlerinden bu yana ilçenin tamamında ve doğalgaz verilen köylerde gaz bulunmuyor. Vatandaşlar yaşanan bu krizle ilgili tepkilerini dile getirirken, yetkililerin acil bir çözüm üretmesi bekleniyor. İlçede kar yağışı da halen devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Uzundere'de Doğalgaz Krizi - Son Dakika

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