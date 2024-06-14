Uzungöl'deki İşletmeler Denetlendi - Son Dakika
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Uzungöl'deki İşletmeler Denetlendi

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan turizm merkezi Uzungöl'de faaliyet gösteren 11 işletme denetlendi. Denetimlerde fiyat tarifeleri ile ilgili yasal işlem uygulanan 2 işletme ve eksiklerin giderilmesi için uyarıda bulunulan 4 işletme tespit edildi. Turizm sezonunun huzurlu ve sağlıklı geçmesi için çalışmaların devam edeceği belirtildi.

14.06.2024 15:37
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Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de faaliyet gösteren 11 işletme denetlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Çaykara Belediyesi personelinin yer aldığı ekip, turizm merkezlerinden Uzungöl'deki işletmeleri denetledi.

Ekipler, denetlenen 11 işletmeden 2'sine fiyat tarifeleri ile ilgili yasal işlem uyguladı, 4 işletmeye ise eksiklerin giderilmesi için uyarıda bulundu.

Açıklamada, 18 ilçede yürütülen çalışmaların devam edeceği belirtilerek, "Turizm sezonunun huzurlu ve sağlıklı geçmesi için çalışmalarımız sürüyor. Başta temizlik, gıda ve fiyat tarifeleri olmak üzere her alanda işletmelerimizi uyarıyoruz. Bu doğrultuda restoranları, gıda üretimi yapılan ve satışa sunulan alanları denetledik." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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