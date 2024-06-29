Uzunköprü'de Ziynet Eşyaları Çalındı

Uzunköprü'de çeşitli ziynet eşyaları çalınan kişi polise başvurdu.
Habib Hoca Mahallesi'nde yaşayan G.C, evini kontrol ettiğinde bazı ziynet eşyalarının çalındığını fark etti.
G.C, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
İpsala'da ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Polis ekipleri, Bayrambey Mahallesi'ndeki denetimde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Şüpheli Y.Ö. ve F.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.
Motosiklet hırsızlığı
Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan Ö.A, evinin yakınına park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.
Ö.A, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
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