Vadiler Kayseri'de Tanıtılıyor - Son Dakika
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Vadiler Kayseri'de Tanıtılıyor

Kayseri'deki Soğanlı ve Erdemli vadileri, kayseri.com.tr ile tanıtılarak turizme kazandırılıyor.

28.11.2024 16:18
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı ve Erdemli vadileri, Kayseri Büyükşehir Belediyesince kurulan kayseri.com.tr turizm portalında yerli ve yabancı turistlere tanıtılıyor.

Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, belediye tarafından hayata geçirilen portalın, Soğanlı ve Erdemli vadilerinin tanıtımına büyük katkı sağladığını bildirdi.

Soğanlı ve Erdemli vadilerinin Kayseri turizmi için çok önemli birer değer olduğuna dikkat çeken Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Şehrin kültürel ve doğal zenginliklerini dijital ortamda tanıtmak amacıyla hayata geçirilen Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde yayın yapan kayseri.com.tr web sitesi, Soğanlı ve Erdemli vadileri gibi önemli turistik lokasyonlarının daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyor. Ziyaretçilere bu vadilerde keşfetmeleri gereken yerler, yapılacak aktiviteler ve gezilecek rotalar hakkında kapsamlı bilgi sunarak, bölgelere olan ilgiyi arttırıyoruz. Ayrıca site, bu bölgelerin turizm rotalarına nasıl ulaşılacağı, bölgedeki otel ve konaklama imkanları hakkında da kapsamlı bilgiler veriyor."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Erdemli, kayseri, Ekonomi, Güncel, Turizm, Yaşam, Son Dakika

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