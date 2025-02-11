Vahi Öz'ün Vefatının 56. Yılı

Güncel

Yeşilçam'da canlandırdığı "Rüknettin", "Horoz Nuri" ve "Kahveci Hurşit" karakterleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Vahi Öz'ün vefatının üzerinden 56 yıl geçti.

Asıl adı Vahe Özinyan olan Ermeni asıllı usta oyuncu, 3 Kasım 1911'de dünyaya geldi.

Lise eğitimine bir süre Samsun Lisesi'nde devam eden Öz, lise yıllarında tiyatroya merak saldı ve eğitimini yarıda bıraktı. Sanatçı, ilk kez 1928'de Samsun Gençlik Mahfeli'nde sahneye çıktı, ardından halkevi piyeslerinde oyunculuk yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrosuna 1930'da giren Öz, meslektaşı Raşit Rıza Samako ile Türkiye'nin dört bir yanında oyunlar sergiledi.

Öz, Ankara Radyosunda temsil kadrosunda görev yapmak üzere 1938'de başkente yerleşti. Radyoda her pazartesi yayınlanan "Kimgil Ailesi"nde seslendirdiği "Baba" rolüyle Türkiye çapında tanınmaya başladı.

"Horoz Nuri" karakteriyle beğeni kazandı

Sırasıyla "Raşit Rıza", "Ses", "Yeni Ses", "Şen Ses" ve "Küçük Opera"da çalışan sanatçı, 1954'te İstanbul'a dönerek Ses Tiyatrosu'nda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı.

Vahi Öz, Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan, yönetmenliğini Turgut Demirağ'ın üstlendiği 1947 yapımı "Bir Dağ Masalı" filmindeki rolüyle sinemaya adım attı.

Adile Naşit ve Aziz Basmacı ile 1948'de "Naşit Tiyatrosu"nu kuran Öz, 1960'lı yıllarda "Horoz Nuri" karakteriyle beğeni kazandı.

Usta sanatçı, oyunculuğun yanı sıra yönetmenliğe de adım attı, 1952'de çekilen "Süt Kuzuları" filminde yönetmen ve oyuncu olarak yer alırken "Kan Kardeşler" ve 1965 yapımı "Hacı Baba" filminde ise yönetmenliği üstlendi. Öz bir dönem senaryo yazarlığı da yaptı.

"Turist Ömer" serileri ile hafızalara kazındı

Sanatçı, Serengil Plak için 1964'te kaydettiği 45'likte "Bedia" adlı eseri, Öztürk Serengil ile de "Bekarlıktan Kurtulduk" adlı parçayı seslendirdi. 1966'da Küçük Opera Tiyatrosundan ayrılan Öz, eşi Jale Öz ile Vahi Öz Tiyatrosunu kurdu.

Mualla Sürer ve Sadri Alışık'la yaptığı filmlerle de akıllarda yer edinen Öz, "Turist Ömer" serileri başta olmak üzere "Efkarlı Sosyetede", "Paydos" ve "Komşunun Tavuğu" gibi birçok filmde yer aldı.

Vahi Öz, neredeyse hiçbir renkli filmde rol almadı.

Kansere yenik düştü

Tiyatro oyunculuğuna önem veren sanatçı, son olarak "Bekar Biti" rolünü canlandırdığı "Madam Roza" oyununda izleyici karşısına çıktı.

Sanatçı, uzun süre mücadele ettiği prostat kanserine yenik düşerek 12 Şubat 1969'da hayatını kaybetti ve Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Eşi Jale Öz, vefatının ardından usta sanatçının tiyatro amblemli kol düğmeleri ile tiyatroda kullandığı makyaj takımını Nejat Uygur'a hediye etti.

Unutulmaz oyuncu, "Kan Kardeşler", "Hacı Baba", "Şaka ile Karışık", "Parmaksız Salih", "Deli", "Gençlik Günahı", "Hülya", "Kanlı Taşlar", "Efelerin Efesi", "Süt Kuzuları", "Köprüaltı Çocukları", "Kadifeden Kesesi", "Çalıkuşu", "Cumbadan Rumbaya", "Ayrı Dünya", "Hazreti Ömer'in Adaleti", "Gönül Avcısı", "Ayşecik Canımın İçi", "Kader Kapıyı Çaldı", "Keşanlı Ali Destanı", "Turist Ömer", "Ayşecik Cimcime Hanım", "Sevgili Öğretmenim", "Trafik Belma", "Kara Sevda", "Kanlı Nigar", "Horoz Nuri", "Gurbet Kuşları" ve "Asfalt Rıza" adlı filmlerde de rol aldı.