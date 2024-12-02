Vali Aksoy'dan Engelliler Günü Mesajı

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, engelliliğin, yalnızca engeli olan bireylerin ya da ailelerinin içinde bulunduğu bir sorun değil sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konu olduğunu belirtti.

Milletin inancı ve gelenekleri de yaşlıya, hastaya, garibe, ihtiyaç sahibine yardım etmeyi emrettiğini kaydeden Aksoy, "Bir ülkenin huzuru, ancak onu oluşturan tüm bireylerin mutluluğuyla sağlanabilir. Engeli olan vatandaşlarımızın toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumumuzu güçlendirecektir. Unutulmamalıdır ki her sağlıklı insan aslında bir engelli adayıdır ve her insan aniden bu hizmetlere muhtaç duruma gelebilir." ifadelerini kullandı.

Engeli olan kişilerin ihtiyaçlarını doğru tespit etmenin, seslerini daha çok duymanın, sorunlarına kalıcı çözümler üretmenin, toplumsal bağları kuvvetlendirmenin ve gönül köprülerini tesis etmenin son derece önem arz ettiğine dikkati çeken Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla hareket eden devletimiz; engeli olan vatandaşlarımızın sosyal hayatın içerisinde etkin olarak yer almaları, günlük yaşama engelsizce katılmaları, toplumla bütünleşmeleri, fırsat eşitliğine sahip olmaları ve katma değer üretmeleri için önemli düzenlemeleri hayata geçirmeye devam etmektedir."

Valilik tarafından farklı kurumlardan 40 gönüllü kamu personeline "Ellerim Sesin Olsun" adlı projesiyle işaret dili eğitimi verilerek işitme engelli vatandaşların kamu kurumları ile engelsiz iletişiminin amaçlandığını vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından 3 bin 917 kişiye aylık toplam 35 milyon 360 bin 94 lira engelli evde bakım ödemesi yapılmaktadır. Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde 55 zihinsel engellimizin bakımı yatılı olarak sağlanmaktadır. 2023-2024 yıllarında toplam 81 engellinin il içi ve il dışı yerleştirme işlemi gerçekleştirilmiştir. Bugüne kadar İlimizde 46 bin 932 engelli vatandaşımıza engelli kimlik kartı verilmiştir. Ayrıca, 3 özel bakım merkezinde toplam 267 ruhsal ve zihinsel engelli korunma ve bakım hizmetinden yararlanmaktadır."

Aksoy, yüzmede Sümeyye Boyacı ve Baran Doruk'un Avrupa 3'üncüsü, Lütfiye Özdağ'ın tekvandoda Avrupa 3'üncüsü ve bilek güreşinde Ali Koca'nın Avrupa 3'üncüsü olarak elde ettikleri başarıların, kentteki engelli bireylere ilham olduğunu ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde engelli bireylerin kullandıkları tekerlekli/akülü sandalye tamir atölyesinin 3 Aralık 2024 tarihi itibariyle hizmet vermeye başlayacağının bilgisini veren Aksoy, "Bu dünyada her birimizin her an engelli konumuna düşebileceğimizin bilincinden hareketle kamu, yerel yönetim, özel sektör ve sivil toplum olarak Eskişehir'imizi ulusal ve uluslararası düzeyde hak ettiği konuma taşıma azim ve kararlılığımızı, Eskişehir'imizin engelli dostu bir şehir olması noktasında da devam ettirmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.