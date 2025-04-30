Vali Aktaş'tan 1 Mayıs Mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aktaş, mesajında, hayatın her anına ve adımına katkı sağlayan, beden ve beyin gücünü kullanarak özenle ve sorumluluk anlayışıyla fedakarca çalışan emekçilerin, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasının en büyük gücü olduğunu belirtti.

Emekçilerin, büyük ve güçlü Türkiye hedefine alın teri ve emeğiyle katkı sağladığını vurgulayan Aktaş, "Hayatımızı kolaylaştıran, her yapının inşasında imzası bulunan ve toplum hayatında önemli yere sahip olan emekçi kardeşlerimiz, emeğin ve üretimin isimsiz kahramanlarıdır. İşçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, Allah'tan kazasız, sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.